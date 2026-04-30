Подавший в Чtрном море сигнал бедствия дрон НАТО возвращается через Турцию

Разведывательный БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix, подавший сигнал о бедствии после шпионажа в районе Чёрного моря, возвращается обратно через Турцию, береговую линию Ливана и Сирии.

Отмечается, что точные причины возвращения неизвестны, однако у дрона, вероятно, возникли технические проблемы.

Днём ранее сообщалось, что разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Чёрным морем.

Две недели назад самолёт-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry почти два часа проводил разведку вблизи украинской границы в районе Чёрного моря.