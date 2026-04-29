Польша заказала своей оборонной компании сотни тысяч мин

$74.6987.59

Агентство вооружений Польши заказало для армии 360 тыс. мин на $930 млн

Газета.Ru

Агентство вооружений Польши подписало с заводом Belma в Быдгоще соглашение на поставку 360 тысяч боевых и учебных мин навесного минирования для систем Baobab и Kroton на сумму 3,5 млрд злотых ($930 млн). Об этом пишет польское издание Money.pl со ссылкой на ведомство.

© Газета.Ru

Упомянутые системы дистанционного минирования выбрасывают боеприпасы из специальных кассет на большую дистанцию, что позволяет заминировать огромную по площади территорию за короткое время.

Контракт с Belma, входящей в Польскую группу вооружений, предусматривает поставку в ближайшие несколько лет. Исполняющий обязанности главы компании Ярослав Закшевский назвал это соглашение «заказом небывалого доселе масштаба».

В польском Агентстве вооружений заявили, что закупаемые мины «значительно повысят способность польской армии быстро создавать противотанковые заграждения» и «эффективно уничтожать вражескую технику». При этом особенности систем Baobab и Kroton позволяют при высокой степени автоматизации минирования оперативно составлять цифровые карты образующихся минных полей.

По его словам, боевые действия на Украине вынудили предприятие резко изменить профиль и темп работы: нынешние производственные мощности многократно превышают прежние возможности, а новая инвестиционная программа должна привести к стократному росту в области противотанковых решений.