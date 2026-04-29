Польша заказала своей оборонной компании сотни тысяч мин

Агентство вооружений Польши подписало с заводом Belma в Быдгоще соглашение на поставку 360 тысяч боевых и учебных мин навесного минирования для систем Baobab и Kroton на сумму 3,5 млрд злотых ($930 млн). Об этом пишет польское издание Money.pl со ссылкой на ведомство.

Упомянутые системы дистанционного минирования выбрасывают боеприпасы из специальных кассет на большую дистанцию, что позволяет заминировать огромную по площади территорию за короткое время.

Контракт с Belma, входящей в Польскую группу вооружений, предусматривает поставку в ближайшие несколько лет. Исполняющий обязанности главы компании Ярослав Закшевский назвал это соглашение «заказом небывалого доселе масштаба».

В польском Агентстве вооружений заявили, что закупаемые мины «значительно повысят способность польской армии быстро создавать противотанковые заграждения» и «эффективно уничтожать вражескую технику». При этом особенности систем Baobab и Kroton позволяют при высокой степени автоматизации минирования оперативно составлять цифровые карты образующихся минных полей.

По его словам, боевые действия на Украине вынудили предприятие резко изменить профиль и темп работы: нынешние производственные мощности многократно превышают прежние возможности, а новая инвестиционная программа должна привести к стократному росту в области противотанковых решений.