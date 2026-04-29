Важное предупреждение с фронта: «птичьи» атаки и «очень плохие» новости для Украины

ВСУ сбавили обороты «птичьих» атак, чтобы накопить силы — важное предупреждение поступило в преддверии майских праздников. Как сообщает «Царьград», российские войска также подготовили «очень плохие» новости для Украины.

В 2025 году, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ВСУ организовали самую массовую атаку дронов — войска ПВО за сутки сбили рекордное количество БПЛА противника. Таким образом Киев решил попытаться испортить праздник россиянам.

В этот раз ситуация, скорее всего, не будет иной. Вместе с тем противник кратно нарастил как количество дронов, так и увеличил дальность полетов.

На фронте уверены, что противник копит силы, чтобы направить БПЛА по уже отработанным «трассам» 1 и 9 мая. При этом акцент будет сделан на объектах, которые могут вызвать резонанс в российском обществе и «порцию аплодисментов на Западе». Последние дни Киев проверял ПВО в Ленинградской области, а теперь «прощупывает» южное направление.

Канал «Сварщики» отмечает, что дроны в сторону Краснодарского края и Крыма, так и остальных южных регионов, летят с херсонского направления. По словам авторов, ВСУ запускают и дешевые «птицы», и «Лютые», и «Батяры». Замечены и запуски новых БПЛА — предположительно, это «Марсианин».

При этом утверждается, что запуски проводятся непосредственно с левобережной части Херсонской области, подконтрольной ВС РФ, с автомобилей.

«Это одна из трех основных трасс, по которым будет атака на майские, и самая незащищенная. Закрыть ПВО весь контур трассы невозможно. И если за безопасность столичного парада можно не переживать, то у руководства всех остальных регионов должно быть четкое понимание, что массовые сборища населения недопустимы, равно как и праздничные коллективные встречи офицерского состава», — заявили «Сварщики».

Между тем командир взвода с позывным «Неман», выполняющий задачи на харьковском направлении, уверен, что, если корректировок не будет, то ответный «салют» Киеву гарантирован. Он не исключил объявление праздничного перемирия, однако если оно и будет, то Киев его «100% нарушит».