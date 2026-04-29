Новости СВО сегодня: охота под Купянском и бои у Славянска

В среду, 29 апреля, в Минобороны России сообщили об успехах ВС РФ под Славянском и в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Гвоздики» оставили ВСУ без боеприпасов под Запорожьем

Российские военные уничтожили транспорт ВСУ, пытавшийся доставить боеприпасы на передовую в Запорожской области. Колонну снабжения удалось обнаружить с помощью разведывательного дрона, рассказали в Минобороны РФ.

Как только координаты машин стали известны, по ним нанесли удар расчеты самоходных установок «Гвоздика». Прямым попаданием были ликвидированы и сами боеприпасы, и военные, сопровождавшие груз.

«Уже несколько дней мы работаем по этим целям, и они не могут подвезти боеприпасы, тем самым не ведут бои против нас», - рассказал старший офицер батареи, военный с позывным «Енисей».

Двойной удар: FPV-дроны уничтожили технику и роботов-снабженцев ВСУ

Российские подразделения беспилотников разбили колонну техники и вывели из строя наземные роботизированные комплексы ВСУ, сообщили в Минобороны. Бои шли на добропольском направлении.

Разведка обнаружила цели с воздуха, после чего к работе подключились операторы ударных FPV-дронов. Устроив засаду на тыловых дорогах, военные ликвидировали реактивную систему «Град», бронеавтомобиль и живую силу ВСУ.

Помимо тяжелой техники, под удар попали наземные роботы-транспортеры. ВСУ использовали их для перевозки еды и боеприпасов между своими позициями. В результате пути снабжения ВСУ на этом участке были перерезаны.

Удар на 20 километров

Артиллеристы 90-й танковой дивизии ВС РФ ликвидировали укрепленные позиции ВСУ. Цель была поражена на дистанции более 20 километров, отметили в Минобороны.

Скрытый опорный пункт ВСУ в лесополосе заметили штурмовые группы во время наступления. Для уточнения данных в небо поднялись беспилотники. Операторы дронов вычислили точные координаты укреплений и передали их артиллеристам.

Расчет гаубицы «Мста-Б» навел орудие и произвел серию залпов 152-миллиметровыми снарядами. В результате опорный пункт был полностью уничтожен, а штурмовые подразделения смогли продвинуться дальше.

«Гиацинт-Б» уничтожил беспилотную базу ВСУ

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» ликвидировали точки запуска и пункты управления беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Военные отметили, что благодаря этому активность украинских дронов на этом участке заметно снизилась.

Цель была обнаружена с помощью беспилотника «Сыч». Он смог перехватить сигнал с украинского FPV-дрона, что позволило вычислить точные координаты базы операторов. После дополнительной разведки данные передали артиллеристам.

Получив координаты, расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» занял позицию и открыл огонь. Пункт управления ВСУ был полностью уничтожен серией залпов.

Охота под Купянском

Операторы беспилотников из 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ сорвали снабжение украинских подразделений в Харьковской области, сообщили в Минобороны. С помощью дронов военные блокируют подвоз боеприпасов и свежих сил на позиции ВСУ.

В Купянском районе российская разведка обнаружила бронеавтомобиль «Новатор» и наземный робототехнический комплекс ВСУ. По ним нанесли удары FPV-дроны.

«Ланцеты» ударили по штурмовикам ВСУ на марше

Российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в Минобороны РФ. С помощью беспилотников им удалось сорвать ротацию штурмовых групп ВСУ.

Технику обнаружили разведчики во время патрулирования с воздуха. Координаты колонны были переданы операторам барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных дронов. Операторы нанесли точные удары по движущимся целям, контролируя попадания через камеры БПЛА в режиме реального времени.

В результате были уничтожены британские бронетранспортеры Spartan, украинские бронемашины «Козак» и другой военный транспорт.

Расчет «Ланцета» лишил артиллерию ВСУ снарядов

ВС РФ обнаружили и ликвидировали транспорт ВСУ, подвозивший боеприпасы для артиллерии, сообщили в Минобороны. Операция была проведена на краснолиманском направлении.

Грузовик был замечен во время воздушной разведки. Координаты машины были переданы операторам беспилотников. На перехват отправился дрон-камикадзе «Ланцет» с осколочно-фугасным зарядом.

Несмотря на плохую видимость и работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, дрон точно вышел на цель. Прямое попадание привело к мощному взрыву - груз машины сдетонировал.

Пушка М-46 уничтожила блиндаж ВСУ

Военные 6-й казачьей мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали укрепленную позицию ВСУ под Славянском. Удар был нанесен из 130-миллиметрового орудия М-46, сообщили в Минобороны.

Замаскированный блиндаж, в котором находились солдаты ВСУ, нашли с помощью разведывательного беспилотника. Координаты цели были переданы артиллеристам. Они навели пушку и точным выстрелом добились прямого попадания, подчеркнули в Минобороны.