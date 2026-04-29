Американское "яйцо-убийцу" вооружили ПТУР "Малютка" в КНДР

В ходе недавней операции по спасению в Иране одного из членов экипажа американского истребителя-бомбардировщика F-15E активно использовались вертолеты MH-6 Little Bird ("Маленькая птичка"). За овальную форму фюзеляжа их также прозвали "Яйца-убийцы".

Эти винтокрылые машины являются модернизированными версиями известных еще со времен войны во Вьетнаме OH-6 Cayuse. Известно, что вместе с гражданской модификацией MD 500 они эксплуатировались в трех десятках государств, в том числе в КНДР.

На вооружении Народной армии имелось 87 таких вертолетов, которые были приобретены в 80-е годы через Западную Германию в результате тайной операции.

Интересно, что они получили выпускавшиеся местной оборонной промышленностью варианты противотанковых управляемых ракет "Малютка". Всего один вертолет способен нести четыре таких ПТУР. Долгое время именно северокорейские образцы считались наиболее серьезно вооруженными.