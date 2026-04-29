Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Оренбургскую область

Беспилотники, атаковавшие сегодня Оренбургскую область, могли быть запущены как с территории Украины, так и из Казахстана. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о том, что Вооруженными силами Украины была предпринята попытка атаки нескольких промышленных предприятий. Жители Орска в свою очередь рассказали, что в школах, на предприятиях и в социальных и спортивных учреждениях была проведена эвакуация, а дроны летели так низко, что можно было их рассмотреть.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, беспилотники могли быть запущены с территории Казахстана.

«И для этого есть объективные предпосылки: у нас самая протяженная сухопутная граница именно с Казахстаном, и российский регион граничит с этой страной на востоке и юге. Граница местами малонаселена, поэтому там вполне можно укрыться», — пояснил он.

При этом Дандыкин отметил, что запустить БПЛА могли и из украинского приграничья.

«Из той же Черниговской области могли атаковать. Оттуда производятся пуски и в сторону Москвы, и на Брянщину… Враг лютует во всех направлениях. Запад вырастил монстра», — констатировал эксперт.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному предприятию в Новокуйбышевске, в результате которого погиб человек.