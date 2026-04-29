Стало известно о сжатии армией России полукольца у ключевого для фронта города

Вооруженные силы (ВС) России сжимают полукольцо вокруг Константиновки, считающейся одним из ключевых городов для фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовки продвигаются на флангах группировки противника в Константиновке», — подтвердил собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что южные и восточные окраины Константиновки находятся под контролем армии России. Российские военные обходят позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запада и севера.

Ранее стало известно, что ВС РФ устроили на трассе Дружковка — Константиновка настоящую бойню для ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько.