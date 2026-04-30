Названы причины слухов о задействовании Казахстана для запуска дронов ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли случайно попасть в Казахстан, пролетая маршрутом через Закавказье. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Очень сложно поверить, что точки запуска [БПЛА] были в Казахстане. Скорее всего, малозаметная машина прокралась через Грузию, Азербайджан и Казахстан, пользуясь тем, что там нет сплошного радиолокационного покрытия и сплошного контроля неба», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Казахстан мог случайно не зафиксировать попадание украинских дронов в воздушное пространство из-за специфики степной географии. По его словам, там сложно уловить радарами легкие машины, запускаемые Киевом.

Накануне, 29 апреля, сообщалось, что беспилотник ВСУ упал в Казахстане недалеко от границы с Россией.

25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Как отметил заслуженный военный летчик России Владимир Попов, украинские БПЛА могли попасть в Россию из Казахстана. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указал, что выяснение обстоятельств инцидента должно быть задачей спецслужб.