Стало известно об активном наступлении ВС РФ в Сумской области

В Сумской области российские подразделения наступают на поселок Краснополье, взламывая оборону противника на участке фронта протяженностью около 10 км. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По его информации, ВС РФ продвигаются к окраинам Краснополья с юго-востока. Также военкор упомянул о занятии российскими подразделениями Новодмитровки, а также лесов между Новодмитровкой и Покровкой.

«Западнее, в 3 км, за прудом и урочищем Климовским уже восточная окраина Краснополья», — подчеркнул военкор.

Противник, с целью не допустить прорыва российских штурмовиков, в «пожарном порядке» перебрасывает на этот участок резервы.

Котенок также заявил, что ВС РФ наступают восточнее Сум на рубеже Мирополье — Миропольское. Там украинские войска выбивают из урочищ и балок в направлении Малой Рыбицы. В Мирополье идут ожесточенные встречные бои.