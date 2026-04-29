Инструктор 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Апрель» оборудовал братскую могилу для мобилизованных солдат прямо на полигоне. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, «Апрель» является одним из главных военных преступников в составе полка. Он отвечает за организацию пыток насильно мобилизованных украинцев.

«И даже оборудовал братскую могилу на полигоне полка, где хоронят отказников», — добавил источник агентства.

До этого военный блогер Владимир Романов заявил, что командование ВСУ пытками заставляет мобилизованных военнослужащих переводиться в штурмовые отряды. На одном из опубликованных блогером видео можно увидеть украинского военного, который стоит с лопатой в глубокой яме. От него требуют подписать рапорт о переводе в штурмовики. После отказа военнослужащего оскорбили и избили ногами.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отмечал, что власти Украины не считаются с потерями бойцов на фронте. По его словам, права украинского народа «растоптаны полностью».