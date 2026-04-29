Одесский хаб под прицелом: генерал прокомментировал атаки по Туапсе

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что ВСУ запускают дроны в сторону Туапсе из Одесской области. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Липового, одесский регион превратился в «крупный перевалочный хаб военной техники». Генерал-майор заявил, что там расположено множество линий по сбору беспилотных катеров и дронов, которые затем запускаются с территории портовой зоны Одессы.

«Последний пример - это атака дронов ВСУ на портовую нефтеперегонную зону Туапсе», - подчеркнул военный.

Липовой добавил, что в связи с этим объекты ВСУ и военное производство в Одесской области становятся целями российских военных.

Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками в апреле. Двадцатого апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. К разливу нефтепродуктов привела атака дронов по морскому терминалу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 28 апреля из-за новой атаки беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.