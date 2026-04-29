Украинские ресурсы опубликовали видео со строительством российскими военными подземной галереи. Где может вестись подготовка к новой «подземной операции» ВС России, и как ранее были использованы подземные коммуникации, разбирался «Царьград».

По данным издания, на появившемся в Сети видео, запечатлен процесс строительства подземной галереи, «ведущийся в стиле XVII века»: бойцы расширяют проход ручным инструментом, породу вывозят тачками. При этом, где и когда именно сделана запись неизвестно.

«Вражеские ресурсы считают, что строительство туннеля ведется где-то в окрестностях города Константиновка, который лежит на границе геологических структур Донецкого кряжа», - говорится в статье.

Такие тоннели обычно используются российскими войсками, чтобы пройти под землей в так называемую «килл-зону», внутрь обороны противника. Первыми такую тактику использовала добровольческая бригада «Пятнашка», бойцы которой в октябре 2023 года прокопали 170-метровый туннель под украинский опорный пункт и уничтожили его с помощью подрыва.

А 17 января 2024 года 150 наших штурмовиков проползли два километра по трубе, которая шла под украинским укрепрайоном «Царская охота», и внезапной атакой взяли его, сломав оборону Авдеевки.

«Самым же знаменитым подземным наступлением стала трубная операция «Поток», приведшая к освобождению Суджи», - напомнили журналисты.

При этом видео, опубликованное украинскими ресурсами, показывает, что проект ВС России - масштабный, реализуемый не первую неделю и, возможно, даже не первый месяц. Поэтому можно ожидать появления нашей пехоты в самых неожиданных местах. Не исключено также, что этот ход будет соединять уже занятые позиции с тылами.

«Опыт подземной войны у нас имеется довольно большой (…) Тут надо помнить об огромном опыте тех шахтеров, которые служат в рядах русской армии. Всю жизнь эти люди работали в шахтах, строя всевозможные туннели. Так что сейчас их навыки пригождаются как никогда», - отметил военный эксперт, соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин.

Он также обратил внимание на то, что украинские войска воюют в тех же условиях, имеют те же карты, но за все время не смогли показать ни одной убедительной подземной операции.

Напомним, что ранее российские военные ранее прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.