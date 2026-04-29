В Сумской области завершается полуокружение Сум и создание плацдарма для финального наступления — в Киеве началась истерика. Как сообщает «Царьград», все это происходит на фоне атаки ВСУ на ЗАЭС, от которого пришли в ужас сами украинцы.

Шок для Сырского

Военный обозреватель Михаил Дегтярев отметил, что для главкома ВСУ Александра Сырского происходят «удивительные вещи». Еще месяц назад он заявлял о срыве грядущего наступления ВС РФ.

«Но вдруг он выходит вчера и рассказывает о том, что российские войска наступают по всей линии фронта. Так вы сорвали наше наступление? Или не сорвали? А если вы сорвали, то, как так получается, что мы по всей линии фронта практически наступаем? Интересные вещи происходят», — заявил он.

Прошедшие сутки, по мнению Дегтярева, стали лучшим днем на фронте за весь апрель. На основном сумском плацдарме бойцы зашли в Корчаковку. После ее взятия остается Новая Сечь и Храповщина, после которых можно будет заходить в Сумской лес. Оттуда прогнать российских бойцов, после того как зелень расцветет, будет невозможно. С этого продвижения начнется операция по взятию Сум.

«Причем, что интересно, тут нет какой-то непроходимой линии обороны, она проходит гораздо южнее, за Пушкарёвкой, ближе к Сумам. Так что я не говорю, что тут будет какая-то легкая прогулка. Нет, конечно же. Но взламывать серьезные фортификационные сооружения пока не приходится», — заявил Дегтярев.

На краснопольском плацдарме бойцы группировки войск «Север» взяли Таратутино. Движение составило 6 км, а углубление от границы и вовсе на 7.5 км. В полуохвате находятся Новодмитровка и Рясное. Также под российским контролем большая часть села Великий Лес и урочища Глубокого.

Катастрофу на северном фронте признают и украинские генералы. В частности, со срочным заявлением выступил начальник инженерных войск ГШ ВС Украины бригадный генерал нацист Василий Сиротенко. По его словам, уже ведется строительство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум.

Киев готовится сдавать Славянск и Краматорск

На харьковском направлении ВС РФ зашли еще в два села — Покаляное и Бударки. Также хорошее движение на лиманском участке в районе Озерного. Также ВСУ выбиты из Ильиновки на константиновском направлении.

На славянском направлении продолжается охват Рай-Александровки по широкой дуге с флангов. Украинские источники заявляют, что Сырский уже подготовил стратегию обороны на случай «падения Славянска и Краматорска».

«Офис Зеленского рассматривает все сценарии для продолжения войны, даже если ВСУ потеряют основные города в Донбассе. Зеленский потребовал построить новые оборонительные рубежи вокруг ДНР, чтобы затянуть войну на 2-3 года», — заявил канал «Резиндент».

«Подготовка» ядерного удара

На южном фронте центральное внимание сосредоточено на населенном пункте Малая Токмачка. Военкор Руслан Татаринов заявил, что ВС РФ развивают наступление севернее — вдоль старой линии обороны ВСУ в Запорожской области. Около Гуляйпольского ВСУ фактически оказались в полуокружении, а передовые подразделения ВС РФ и вовсе пробиваются на окраины Новоселовки.

«Если бойцы ВС России смогут занять Новоселовку, то это создаст большие проблемы со снабжением ВСУ в Малой Токмачке, а учитывая плохую подготовку обороны в полях между населёнными пунктами, то ГВ "Восток" ВС России может оказаться у окраин села уже в обозримом будущем», — заявил он.

Укрепрайон ВСУ в Малой Токмачке настолько мощный, что эксперты заявляют о якобы подготовке удара тактическим ядерным боеприпасом, чтобы снести его за считанные часы. Это звучит неправдоподобно, однако этой оценки придерживается ряд украинских источников после заявлений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Вероятность ядерной войны достигла уровня, которого не было со времён холодной войны», — сказал он.

Такой вывод они делают в связи с недавней атакой ВСУ на ЗАЭС. Ни о каких критических повреждениях не сообщалось, а потому так называемую катастрофу предрекают в связи с якобы ответной атакой.