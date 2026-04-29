В Минобороны сообщили об ударах по объектам на Украине

Российские военные нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, атаки также были совершены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Уточняется, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за сутки беспилотников и управляемых авиационных бомб. Также сообщалось о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.