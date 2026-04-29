«Это фальшивка»: в России высказались о «пиаре» Киева

Мария Иванова

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов назвал «фальшивкой» заявления Владимира Зеленского об экспорте оружия и заявил, что на самом деле Украина не способна самостоятельно выпускать вооружения. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Зеленский 28 апреля анонсировал старт экспорта украинского оружия. По его словам, Украина будет продавать за рубеж дроны, ракеты, снаряды и программное обеспечение.

«Это больше, по-моему, пиар. Киев намерен продемонстрировать, что стал настолько крутым, что способен даже Запад обеспечивать передовыми разработками. Вот только на самом деле это фальшивка», - заявил Кнутов.

По его словам, дроны ВСУ печатаются на закупаемых за рубежом 3D-принтерах, а готовые беспилотники поставляются из Европы. Он отметил, что Украина заказала 120 тысяч дронов у Британии и еще 25 тысяч наземных беспилотников у Германии и других стран ЕС.