Российские подразделения завершили окружение Константиновки с трех сторон и начали зачистку города, операция по освобождению перешла в решающую фазу. Что происходит в Константиновке, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что российские подразделения перекрыли Вооруженным силам Украины последние пути снабжения и отхода в городе. А накануне военный обозреватель Михаил Дегтярев сообщил о том, что бойцам удалось зайти в Константиновку и зачистить сразу три улицы с частным сектором. При этом даже украинские ресурсы признают, что пехотинцы ВС РФ «лезут и лезут».

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что в городе есть построенный еще в советские годы цинковый завод, подземные коммуникации которого, уходящие в разные стороны на несколько километров, превращены Вооруженными силами Украины в укрепрайон.

«Российские вооруженные силы сталкиваются со сложностями по нейтрализации и задержанию боевиков. Они засели в катакомбах предприятия, откуда их «выкуривают» всевозможными способами», — пояснил он.

По словам Иванникова, в подземных лабиринтах укрываются более 400 военнослужащих ВСУ, большинство из которых «вчерашние дезертиры», которые были пойманы и направлены на самый горячий участок линии боевого соприкосновения. При этом западные наемники и их кураторы заранее эвакуировались из города.

«Освобождение Константиновки и предприятий, которые находятся на территории города, является неизбежностью. (…) Шансов у боевиков остаться в живых ровным счетом никаких нет, кроме как сдаться в плен», — констатировал Иванников.

Российские подразделения методично продвигаются по территории промзоны, выполнив частичную зачистку ее северной части, а авиация также наносит удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины.