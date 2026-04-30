Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о Новоалександровке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны.

Бои за поселок вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». В частности, на данном направлении они сражались с бригадами спецназначения «Азов» (запрещен в России как террористическая организация). Поражение также было нанесено двум механизированным, одной штурмовой и одной аэромобильной бригадам, а также штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пяти бригадам нацгвардии.

Бойцы подразделения также продвинулись в районах семи населенных пунктов ДНР и четырех Днепропетровской области. Потери ВСУ на направлении превысили 295 солдат. Также противник потерял технику, среди которой — боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.