Генерал раскрыл, как ВСУ собирают оружие внутри России

Украинские войска используют тактику скрытного ввоза беспилотников в разобранном виде на территорию России для осуществления атак на объекты промышленности.

Об этом в интервью News.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в РФ под различными предлогами», — пояснил Сергей Липовой.

По словам эксперта, таким образом реализуются диверсии, подобные недавним ударам по объектам под Пермью. После доставки деталей на место, сборкой и программированием летательных аппаратов занимаются агенты, действующие внутри страны.

Как отметил генерал: «Дроны, ввезенные в Россию обманным путем, попадают в руки спящих ячеек, которые собственноручно собирают их и программируют».

При этом Сергей Липовой подчеркнул, что работа по противодействию таким угрозам ведется непрерывно: «Российские спецслужбы постоянно выявляют и задерживают исполнителей террористических актов, после чего их ждет суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения».