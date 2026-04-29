Очевидцы рассказали об атаке украинских БПЛА на Орск
Утро жителей Орска началось со звука сирен, были слышны взрывы. Как системы ПВО отражали налет дронов Вооруженных сил Украины, рассказали aif.ru очевидцы.
Сегодня губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о том, что ВСУ была предпринята попытка атаки нескольких промышленных предприятий. Над регионом было сбито четыре беспилотника, жертв и пострадавших не было.
По словам жительницы Орска Ирины, утро для нее и многих горожан началось с сирены.
«Потом услышали выстрелы и громкий хлопок. Чуть позже узнала, что обломок упал недалеко от нашего дома», - пояснила она.
Горожанка также отметила, что в школах, на предприятиях и в социальных и спортивных учреждениях была проведена эвакуация, пока она шла домой из бассейна, «слышала, как работают орудия».
«Если во время первой атаки в прошлом году народ метался, кто-то и вовсе лез поснимать, то сейчас все организованно шли в убежище. Дроны летели очень низко, можно было разобрать характерный звук и рассмотреть их», - отметил работник одного из предприятий Михаил.
Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному предприятию в Новокуйбышевске, там погиб один человек. А в Туапсе после налетов возник крупный пожар. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, украинские военные начали применять новую тактику, атакуя несколько дней подряд один и тот же объект, один и тот же город и истощая систему ПВО.