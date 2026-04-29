Призыв партии "Зеленых" использовать Военно-морские силы против российских торговых судов может спровоцировать войну, написала на своей странице в социальной сети X (бывшая Twiter) немецкий эксперт по внешней политике Севим Дагделен.

Новое предложение в Бундестаге требует, чтобы ВМС Германии захватывали российские нефтяные танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с Североатлантическим альянсом, отмечается в публикации.

Дагделен добавила, что это открытый призыв к вступлению ФРГ в военный конфликт.

В Министерстве иностранных дел России ранее говорили о том, что категорию "теневого флота" в Европейском союзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с так называемым теневым флотом, указали на то, что это пиратство XXI века.