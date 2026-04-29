Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Чёрным морем

Разведывательный беспилотный аппарат, эксплуатируемый в рамках миссий НАТО, зафиксировал технический сбой во время полёта над акваторией Чёрного моря. Об этом свидетельствуют данные мониторинга воздушной обстановки, пишет РИА Новости.

По информации, аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, принадлежащий ВВС Италии, вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия утром и спустя несколько часов достиг района Чёрного моря в рамках разведывательного маршрута.

Находясь над морской акваторией, беспилотник передал код аварийного сигнала, указывающий на возможные проблемы с радиосвязью. После этого аппарат изменил курс и начал движение в западном направлении.

RQ-4D Phoenix используется для стратегической воздушной разведки и способен выполнять длительные полёты на больших высотах. Причины срабатывания сигнала и характер технической неисправности официально не уточняются.