Генерал рассказал, как старые иранские истребители смогли атаковать военные базы США

Иранские самолеты-истребители F-5 смогли атаковать военную базу США в Кувейте в первые дни конфликта благодаря внезапности. Такое мнение в интервью aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Несколько дней назад NBC News сообщало, что во время одной из атак на американскую базу КСИР задействовал истребитель F-5, разработанный еще в 1950-х годах. Несмотря на возраст судна, ему удалось преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) и добиться так называемого «редкого прорыва».

Попов отметил, что иранские летчики регулярно тренируются даже на старой технике и поддерживают ее в исправном состоянии, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи.

Генерал также обратил внимание на то, что Иран осознанно бережет новейшие образцы вооружения, такие как истребитель Су-24, предпочитая использовать их для потенциально более масштабных операций в будущем.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 7 апреля между сторонами конфликта действует перемирие.