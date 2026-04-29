Западные страны не заинтересованы в закрытии сирийского химического досье и стремятся сохранить его как инструмент давления на власти в Дамаске. Об этом говорится в комментарии аппарата Совета безопасности РФ о химическом разоружении как элементе геополитики.

Особую роль в сирийском направлении, по данным СБ, играет Лондон. Великобритания заявляет, что является одним из ключевых доноров миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии и направила миллионы долларов на операции, нацеленные на «искоренение наследия (экс-президента Сирии — прим. «ВМ») Башара Асада».

Подчеркивается, что процесс «очистки» сирийского химического досье финансируется и поддерживается страной, которая исторически занимала наиболее жесткую позицию в отношении Дамаска.

В СБ также указали, что такие шаги носят ангажированный характер: средства направляются не столько на уничтожение химических веществ, сколько на политическое давление.

Помимо этого утверждается, что даже при смене власти и полном доступе инспекторов организация не закрывает сирийское досье. Это может свидетельствовать о том, что целью миссии является не только разоружение, а сохранение статуса «провинившейся страны» и рычагов влияния на власти в Дамаске, передает ТАСС.

Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.