Хакер раскрыл способы вывода из строя новейших боевых роботов ВСУ

Новейшие боевые роботы Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно легко выводятся из строя, а в некоторых случаях их можно разворачивать и направлять против украинских военных. Об этом рассказал aif.ru хакер PalachPro.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты войск беспилотных систем уничтожили роботизированные комплексы ВСУ, подвозивших продовольствие, имущество и боеприпасы на добропольском направлении. При этом западные СМИ отмечают, что в армии Украины наращивается использование наземных роботов, в том числе и для ведения боевых действий и установки мин.

Однако, по словам хакера PalachPro, вывести роботов из строя достаточно легко, так как у них либо тонкая броня, либо вообще нет нормальной защиты.

«Есть общие уязвимости в гражданских и полупромышленных платформах, но военные версии стараются изолировать. Для роботов на поле боя эффективнее физическое уничтожение или мощная РЭБ, чем попытка удаленно залезть в контроллер под огнем», — пояснил он.

При этом хакер отметил, что «в теории возможно» перехватить контроль так, чтобы робот развернулся и напал на бойцов ВСУ.

«Если система использует слабое шифрование и радио. Однако, если модель работает на оптоволоконном управлении, это сильно усложняет задачу», — констатировал PalachPro.

Напомним, что, по данным The Independent, Украина планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов.