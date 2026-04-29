Пожар от беспилотника в Туапсе перекинулся на жилой дом

В Краснодарском крае произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туапсе. Огонь, возникший на промышленном объекте, перекинулся на расположенный рядом многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале. К счастью, удалось избежать жертв среди гражданского населения.

Инцидент случился минувшей ночью, 28 апреля. Ровно в 02:40 по московскому времени пламя с территории НПЗ перебросилось на двухэтажное жилое строение. Пожарные расчёты были незамедлительно направлены к месту происшествия. Очаг возгорания в жилом секторе требовал оперативной локализации, чтобы огонь не распространился на соседние постройки.

В оперативном штабе уточнили масштаб бедствия. Пламя в многоквартирном доме охватило площадь в 150 квадратных метров. Однако огнеборцам удалось взять ситуацию под контроль. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня удалось остановить в течение двух часов.

Полная ликвидация пожара в жилом доме была зафиксирована в 04:40 по московскому времени. Важно отметить, что на момент возникновения чрезвычайной ситуации в здании не было жильцов. Всех обитателей дома эвакуировали заранее - ещё утром 28 апреля, до того, как огонь перекинулся на жилой сектор. Это позволило избежать травм и гибели людей.

Причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе и последующего распространения огня на жилой дом стал беспилотник ВСУ. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, проводя разбор конструкций и оценку ущерба. Информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится под контролем региональных властей.