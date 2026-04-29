«Молния» разрушила укрепления ВСУ на Добропольском направлении

Ударные беспилотники «Молния» продолжают разрушать укрепления ВСУ на Добропольском направлении. О работе расчетов войск беспилотных систем группировки «Центр» нашему корреспонденту Артему Желтикову рассказали военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии.

Дроны активно применяются для поражения блиндажей, командных пунктов и других укрепленных позиций противника. На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение объектов.

«Молния» остается одним из самых востребованных беспилотников на этом участке фронта. Аппарат используют не только как ударный дрон, но и для разведки, доставки грузов на передовую, а также для перехвата вражеских БПЛА.

«По живой силе работаем в основном осколочным боеприпасом. Он для этого и предназначен, довольно эффективно. По технике у нас кумулятивные заряды, а уже такие - блиндажи, здания, укрепы- по ним работаем фугасными снарядами. В данном случае у нас ТМ-62», - рассказал инженер-сапер с позывным Космос.

Сборка беспилотника занимает считаные минуты. При этом специалисты постоянно дорабатывают конструкцию, чтобы ускорить подготовку к вылету и повысить эффективность применения.

Оператор с позывным Бел сообщил, что недавно с интервалом в два дня успешно поразил два танка ВСУ.

«Разница в позиции у них была ну где-то километр километр. Подъезжали, оперативно отработали по ним», - сказал он.

Один из танков пытался укрыться на закрытой огневой позиции, второй - уйти в условиях ветра и тумана, однако оба были уничтожены.

Военнослужащие отмечают, что погодные условия больше не становятся серьезным препятствием для опытных операторов. Они умеют использовать особенности воздушных потоков и выбирать оптимальную высоту для полета дрона.

Группировка войск «Центр» продолжает формировать плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.