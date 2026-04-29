Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

Небо Перми заволокло черным дымом после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое последствие атаки в удаленном от Украины на 2 тысячи километров городе России показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах виден район Перми в дыму.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке Вооруженных сил Украины на промышленный объект. После налета произошло возгорание. К месту прибыли сотрудники экстренных служб.

В Пермском крае также сохраняется режим «Беспилотной опасности». Аналогичные меры безопасности утром в среду, 29 апреля, из-за угроз атак беспилотников были предприняты в Свердловской и Курганской областях.

До этого в Минобоороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.