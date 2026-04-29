Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что у России якобы «не будет шансов против НАТО» в случае военного конфликта. Его слова приводит TVP World.

Он заявил, что, в отличие от ситуации на Украине, где ни у одной из сторон нет преимущества в воздухе, НАТО, в случае конфликта с Россией, якобы быстро установит его. По его утверждению, военный блок «будет иметь полный контроль над воздушным пространством».

При этом министр предупредил, что Европа должна увеличить оборонные расходы и промышленное производство, чтобы увеличить собственную безопасность.

«Мы должны укрепить наш промышленный потенциал <…> и поддержать Украину, чтобы остановить [президента России Владимира] Путина», – заявил Туре О. Сандвик.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.