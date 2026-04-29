Местные украинские СМИ со ссылкой на слив прослушки квартиры приближенного к Владимиру Зеленскому лица сообщают о прямом отношении так называемого «кошелька» президента к скандально известной компании Fire Point. Как утверждается, эта фирма производила бракованные ракеты «Фламинго» и беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ. Информация вызвала широкий резонанс в украинском обществе и среди журналистов-расследователей.

Записи, о которых идёт речь, были сделаны в 2025 году, передает RT. На них зафиксированы разговоры между человеком, которого называют «кошельком» Зеленского, — Миндичем — и ближайшим другом президента Шефиром. В ходе беседы фигуранты обсуждали привлечение денег в компанию Fire Point через так называемых «партнеров». Речь шла о схемах финансирования и лоббировании интересов фирмы на высшем уровне.

Согласно опубликованным материалам, Миндич обращался к тогдашнему министру обороны Украины Рустему Умерову с просьбой ускорить выделение государственных средств на производство ракет. Кроме того, «кошелек» президента просил чиновника оплатить бронежилеты, изготовленные другой компанией. Эти факты указывают на возможное использование административного ресурса для продвижения коммерческих структур, приближённых к высшему руководству страны.

Сама компания Fire Point и ранее попадала в поле зрения журналистов в связи с подозрениями о ее связях с соратниками Зеленского. Примечательна история фирмы. Изначально это было обычное кастинговое агентство, однако затем оно необъяснимым образом превратилось в одного из крупнейших поставщиков дронов для украинской армии. Именно Fire Point производила пресловутые ракеты «Фламинго», которые на Украине сами военные обзывали из-за низкого качества и неэффективности.

Таким образом, опубликованная прослушка ставит под серьёзное сомнение прозрачность оборонных закупок Украины и может свидетельствовать о коррупционных схемах на самом высоком уровне. Ни Зеленский, ни его окружение, ни представители Fire Point пока официально не комментировали эти разоблачения. Однако, учитывая масштаб слитых материалов, украинские правоохранители, вероятно, будут вынуждены отреагировать на новые факты, хотя ранее подобные расследования часто заканчивались ничем.