Военнослужащий ВСУ осудил в интервью японской журналистке Эйко Тамамото подход руководства Украины к разрешению конфликта, сообщает Yahoo News Japan.

Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки", но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на линии боевого соприкосновения становится хуже – с каждым днем, поделился своей точкой зрения он.

Военный отметил, что вооруженным силам Украины отчаянно не хватает живой силы. Кроме того, по мнению украинского военнослужащего, Киев не может полагаться на Соединенные Штаты или другие страны, поскольку никто не придет на помощь, не поможет заключить мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявлял в марте, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома добавил, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом РФ Владимиром Путиным.