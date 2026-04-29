Ликвидация «балкона»: ВС РФ могли нанести удар по командованию ВСУ в Сумах

В ночь на 28 апреля 2026 года жители Сумской области насчитали не менее 10 мощных взрывов. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что под огонь могли попасть украинские генералы и специалисты западных стран.

География ударов была предельно широкой: прилеты зафиксированы в самих Сумах, а также в Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и ряде других населенных пунктов. Ключевым событием стал результативный удар по временному штабу ВСУ в Шосткинском районе.

Как отметил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, с этого объекта велась координация диверсионно-разведывательных групп, которые проникали в «серую зону», а также передавались данные для огневого поражения российских подразделений на линии боевого соприкосновения. Уничтожение штаба нарушило взаимодействие между ДРГ и артиллерией. Кроме того, в том же районе была поражена система дальней связи ВСУ.

Джерелиевский отметил, что под огонь могли попасть военачальники, причем «вплоть до генеральских чинов».

«Там могли быть и иностранные советники, специалисты радиоразведки, связи, те, кто осуществляет координацию и использование западной техники, такой как HIMARS, и систем ПВО Patriot и NASAMS», — добавил эксперт.

Он также заметил, что российские войска целенаправленно бьют по пунктам временной и постоянной дислокации боевиков, логистическим центрам, транспортным узлам, узлам связи и прифронтовым мастерским. Фактически уничтожается вся значимая инфраструктура ВСУ на этом направлении. Активизацию ударов Джерелиевский связал с ликвидацией «сумского балкона» — приграничного плацдарма, который ВСУ использовали для запуска беспилотников в глубину российской территории.