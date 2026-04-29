В ЦАХАЛ заявили об ударах по пусковым установкам «Хезболлы»

Нанесены удары по пусковым установкам, складам оружия и другим военным объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным пресс-службы, удары «по ряду объектов инфраструктуры «Хезболлы» в нескольких районах на юге Ливана» были нанесены во вторник, 28 апреля.

«Среди пораженных целей: заряженные пусковые установки, склады оружия и военные сооружения, используемые «Хезболла» для подготовки терактов против солдат ЦАХАЛа и Израиля», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации израильского военного ведомства, были убиты три члена ливанского движения.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. Сторонам удалось договорить о перемирии, которое вступило в силу с 17 апреля по московскому времени. А вечером 23 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен еще на три недели.

При этом, по информации СМИ, на фоне перемирия вооруженные силы Израиля взрывали дома в населенных пунктах на юге Ливана, реализуя тактику «выжженной земли». А сегодня движение «Хезболла» заявило об ударе по израильским военным.