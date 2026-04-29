Движение «Хезболла» заявило о массированном ударе по израильским военным

Нанесен массированный удар по месту скопления военных Израиля. Об этом со ссылкой на заявление ливанского движения «Хезболла» пишет РИА Новости.

По данным «Хезболлы», израильские военные были атакованы сегодня ночью «с использованием большой группы ударных беспилотников».

«Исламское сопротивление нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль», — сообщило движение.

При этом в заявлении особо отмечено, что «Хезболла» добилась «подтвержденного поражения».

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани. В полночь 17 апреля по московскому времени вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном.

При этом, по данным СМИ, вооруженные силы Израиля во время перемирия взрывали дома в населенных пунктах на юге Ливана, реализуя тактику «выжженной земли». В свою очередь в израильской армии объявили об уничтожении тысячи объектов и сооружений, утверждая, что их использовало для нападений движение «Хезболла».