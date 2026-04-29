В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что подразделения Южной группировки войск нанесли результативные удары по объектам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка.

© Московский Комсомолец

Согласно официальной информации, в ходе мероприятий воздушной разведки, проводившейся силами 6-й мотострелковой дивизии, был вскрыт замаскированный склад боеприпасов противника, оборудованный в одном из жилых строений. После передачи координат цели операторам FPV-дронов были нанесены два прицельных удара, вызвавших возгорание постройки с последующей детонацией хранившихся в ней снарядов. В результате объект был полностью уничтожен.

Кроме того, разведывательные мероприятия позволили обнаружить в Константиновке четыре пункта временного размещения личного состава ВСУ, в каждом из которых находилось до десяти военнослужащих. Полученные координаты были незамедлительно переданы артиллерийским расчетам.

Как отметили в оборонном ведомстве, плотным огнем из орудий различных типов все обозначенные цели были уничтожены вместе с находившейся в них живой силой.

