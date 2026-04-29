Украинские войска приступили к возведению оборонительной линии в приграничном с Россией городе Семёновка Черниговской области.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Как следует из публикации, российские бойцы группировки «Север» регулярно наносят точные удары по вражеским инженерным подразделениям на данном направлении.

Собеседник пояснил, что из-за дистанционного минирования украинскими военными все населённые пункты севернее Семёновки стали небезопасными для мирных жителей. По его словам, строительством самих фортификаций сейчас занимаются подразделения государственной специальной службы транспорта.

«Враг... строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи», — констатировал представитель силовых структур.

