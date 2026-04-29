В небе над российским городом произошла серия взрывов

В небе над Орском Оренбургской области произошли взрывы, в одном из районов города виднеется дым. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные жители услышали звуки взрывов и стрельб в северо-западной части Орска. Перед этим прозвучала сирена воздушной опасности. В настоящее время в городе работает противовоздушная оборона (ПВО) и отражает атаку украинских беспилотников, говорится в сообщении.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Кроме того, режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области.

Как сообщили в Росавиации, в аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали 98 украинских дронов самолетного типа над территорией России.

