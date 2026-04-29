Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти роту бойцов под Сумами за месяц. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что данная рота находилась в районе Кондратовки. Данные о потерях украинской армии были получены из некрологов.

«В районе Кондратовки только в апреле уничтожена практически в полном составе рота 1-ого механизированного батальона 158-й ОМБр ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать эшелонированную оборону на границе с Курской областью. Она создается в Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области.