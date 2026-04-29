Рота 158-й бригады украинских войск была практически полностью уничтожена за месяц боевых действий в Сумской области.

Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Данные сведения были получены в результате анализа некрологов убитых украинских военнослужащих.

Собеседник пояснил, что масштабные потери противника зафиксированы в районе населённого пункта Кондратовка. По его словам, ликвидированные военные входили в состав первого механизированного батальона указанного соединения.

«Только в апреле уничтожена практически в полном составе рота», — констатировал представитель силовых структур.

Ранее аналитик Александр Меркурис отмечал, что ВСУ в панике из-за продвижения России в Сумской области.

В российских силовых структурах сообщали, что тела погибших солдат вэсэушники складируют в некогда жилых строениях в селе Мирополье Сумской области.

По данным силовиков, в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области без вести пропали несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.