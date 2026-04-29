ВСУ атаковали дронами четыре района Ростовской области

Украинские войска минувшей ночью атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов четыре района Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона пояснил, что в ходе отражения атаки все вражеские дроны были ликвидированы.

По его словам, перехват аппаратов осуществлялся на территории Боковского, Кашарского, Миллеровского и Шолоховского районов.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над девятью районами Воронежской области.