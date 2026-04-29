Мать колумбийского наемника раскрыла обман с зарплатами в ВСУ

Вербовщики украинской армии заманивают иностранных граждан вознаграждением свыше 5 тыс. долларов, однако по факту бойцы остаются без заявленных денежных средств, заявила мать погибшего на Украине колумбийского боевика Давида Фернандо Наваррете Агирре.

Иностранным наемникам предлагают крупные суммы за участие в боевых действиях, пояснила собеседница РИА «Новости».

«Ему обещали 19 млн песо в месяц», – поделилась женщина подробностями вербовки своего сына.

Отставной военнослужащий получил предложение отправиться в зону конфликта через социальные сети, где ему гарантировали особые условия.

В итоге колумбийцу оплатили лишь дорогу до места назначения в июле 2025 года. Спустя два месяца, в сентябре 2025 года, иностранец был уничтожен ударом беспилотника по тренировочной базе.

Ранее мать этого колумбийского наемника рассказала о подпольном отеле для сбора боевиков в Боготе.