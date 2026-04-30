Американские военные запросили гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану

Американские военные запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle («Темный орел») на Ближний Восток для возможного применения против Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указало агентство, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) попросило одобрить перевоз оружия, но решение еще не принято.

«Этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile — оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 482 километров)», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что применение новой версии иранской баллистической ракеты Sejil («Саджиль») в ходе ответных ударов стало главным «сюрпризом» для США.