Украине стоит забыть о военной победе над Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, Киев рассчитывает получить несколько американских дальнобойных ракет ATACMS, одного этого никогда не произойдет. Он добавил, что экономика Украины разрушена.

«Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла. Это невозможно», — сказал Дэвис.

Он также считает, что надежды украинских властей на санкционное давление Европы на Россию безосновательны. По его словам, Киев будет полностью истощен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев истерит из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на фронте и необходимости принимать все более трудные решения.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.