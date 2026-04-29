В США подсчитали затраты на операцию против Ирана

Согласно информации, публикуемой специализированным аналитическим порталом Iran War Cost Tracker, финансовая нагрузка на Вашингтон от проведения боевых действий против Ирана уже преодолела колоссальную отметку. Ресурс, ведущий непрерывный мониторинг в режиме реального времени, сообщил, что по состоянию на пятьдесят девятые сутки с момента начала операции итоговая сумма расходов американской стороны превысила шестьдесят пять миллиардов долларов.

При оценке затрат учитывается целый комплекс статей: от логистики и денежного довольствия задействованного личного состава до содержания военно-морской группировки, стянутой в регион, и множества других сопутствующих нужд.

В основу своей методологии создатели портала заложили официальные выкладки, базирующиеся на закрытом докладе Министерства обороны США, представленном Конгрессу. Исходя из этого документа, только стартовый этап кампании продолжительностью шесть дней обошелся американской казне в 11,3 миллиарда долларов, а в последующем ежедневные траты установились на уровне примерно одного миллиарда.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

