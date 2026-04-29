Идея создания единой армии спровоцировала раскол в Европе

Инициатива по формированию единой европейской армии спровоцировала серьёзный раскол среди стран Евросоюза из-за опасений потери суверенитета, заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта.

Аналитик пояснил, что многие государства ЕС обеспокоены перспективой бесконтрольной мобилизации их военнослужащих для нужд Евросоюза.

По его словам, главными причинами недовольства остаются нерешённые вопросы командования и утрата странами полного контроля над отправкой военных в зарубежные миссии.

«Ряд стран выступают против идеи европейской армии», — сказал Геррейру.

Ранее военно-политический аналитик, кандидат политических наук Дарко Тодоровски выразил мнение, что Евросоюз не сможет создать полноценную «европейскую армию» из-за отсутствия единства, ресурсов и политической воли.