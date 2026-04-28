В ходе трансляции парада 9 мая покажут работу всех видов войск в зоне СВО

Работу всех видов и родов войск, задействованных в зоне спецоперации, продемонстрируют в ходе трансляции парада Победы на Красной площади в Москве.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Будет продемонстрирована работа военнослужащих вооружённых сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и на кораблях военно-морского флота», — указано в заявлении.

Ранее в ведомстве подтвердили проведение военного парада 9 мая на Красной площади.

Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники не будут принимать участие в параде 9 мая в Москве.

Кремль уведомит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.