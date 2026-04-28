Самолёты пилотажных групп и Су-25 пролетят над Красной площадью 9 мая
Самолёты российских пилотажных авиагрупп пролетят в ходе авиачасти парада над Красной площадью 9 мая.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп», — говорится в сообщении.
В завершение парада штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
Ранее пресс-служба Министерства обороны России подтвердила, что в День Победы на Красной площади состоится военный парад.