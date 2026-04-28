Колонна военной техники не примет участие в параде в Москве в День Победы

Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники не будет принимать участие в параде 9 мая в Москве.

Об этом заявили представители Министерства обороны.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — подчеркнули в МО.

Ранее в ведомстве подтвердили проведение военного парада 9 мая на Красной площади.

Вучич неоднозначно высказался по поводу поездки в Москву на День Победы

Кремль уведомит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.