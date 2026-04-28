МО: военный парад состоится 9 мая на Красной площади

В День Победы на Красной площади состоится военный парад.

Информацию подтвердила пресс-служба Министерства обороны России.

«9 мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной Площади в городе Москва состоится военный парад», — сообщили представители оборонного ведомства.

Кремль уведомит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.