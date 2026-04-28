ПВО за 12 часов перехватила 22 украинских БПЛА над Россией
За полсуток вторника силы и средства ПВО нейтрализовали еще 22 украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом отчитались в Минобороны РФ.
В оперативной сводке ведомства уточняется, что речь идет о периоде с 8:00 до 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
В министерстве обороны не приводят информации о последствиях на земле.