ПВО за 12 часов перехватила 22 украинских БПЛА над Россией

За полсуток вторника силы и средства ПВО нейтрализовали еще 22 украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В оперативной сводке ведомства уточняется, что речь идет о периоде с 8:00 до 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

В министерстве обороны не приводят информации о последствиях на земле.