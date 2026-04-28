Al Jazeera сообщила о договоре России и Индии о размещении войск и авиации

По данным телеканала Al Jazeera, Москва и Нью-Дели заключили уникальное соглашение в военной сфере. Документ, известный как RELOS, предоставляет сторонам право взаимного использования объектов военной инфраструктуры, включая порты, аэродромы и базы.

Как отмечает издание, формально договор касается логистики и обеспечения, но его суть заключается в создании условий для постоянного военного присутствия и оперативного развертывания сил в стратегическом регионе. Публикация характеризует это как одно из важнейших оборонных соглашений последнего времени, позволяющее установить контроль над акваторией Индийского океана.

Ранее стороны уже официально определили правовые основы для размещения своих воинских контингентов на территориях друг друга. Текст соответствующего документа размещен на портале правовой информации. Этому предшествовали совместные военные учения России и Индии.